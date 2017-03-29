يجذب معرض الأسكندرية الدولى للكتاب الذى تنظمة مكتبة الإسكندرية حاليا، بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب، أنظار المثقفين والطلاب وأهالى الإسكندرية المحبين للقراءة والاطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الكتب.

وفى منتصف الكم الهائل من الكتب الذى تعرض حاليا فى المعرض فى كافة المجالات الثقافية و الفنية والادبية والسياسية ، هناك شئ قد يكون لافت للنظر ، من خلال عرض أعداد قديمة ونادرة لبعض المجلات للبيع وهى التى كانت تصدر فى مصر منذ فترة الأربعينيات فى القرن الماضى، وهى أعداد قديمة لمجلة المصور وغيرها تؤرخ لتاريخ مصر فى تلك الحقبة وما تليها ، لتكون بمثابة شوف على التاريخ وتنقل الاحداث التاريخية، ليس السياسى منها فقط ، بل أيضا الفني والاجتماعي.

ولعل أقدم تلك المجلات والتى تجذب الانتباه هو أعداد صادر لمجلة المصور سنة 1946 ، كتب علية مانشيت ” اليوم تستلم مصر قلعتها بعد 64 سنةا “وتحمل صورة الغلاف صورة لقلعة وعلم مصر فى ذلك الوقت ، أما الشئ اللافت للنظر هو أن سعر المجلة فى ذلك الوقت كان 20 مليما فقط.

فيما تصنف ت باقى الاعداد القديمة ما بين أعداد ترصد أحداث سياسية شبه مفاوضات الملك الفاروق السياسية مع بريطانيا، وإجتماعية شبه رصد أحوال المصريين فى النادى الاجتماعى بلندن ، بالاضافة الى أعداد قديمة من مجلة الاذاعة و التليفزيون ترصد أخبار الفن فى القرن الماضى ، وغيرها من المجلات القديمة التى قد تدهش لرؤيتها وتصفحها لتعرف كيف كانت الحياة فى بداية القرن الماضى فى مصر.

المصدر : مصر ناين