يعرض الفيلم السينمائى “مولانا” بطولة النجم عمرو سعد، قصة وحوار الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، سيناريو وإخراج مجدى أحمد على، فى المسابقة الرسمية بمهرجان “تطوان” الدولى للسينما بالمغرب، بكره الخميس حيث يتجه الفنان والكاتب والمخرج إلى هناك لحضورعرض الفيلم مع الجمهور المغربى.

وكان العمل السينمائى قد نال جائزة أحسن فيلم طويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز عمرو سعد بجائزة أفضل مشبه ، عن تجسيده شخصية الشيخ حاتم الشناوى، ورحلة صعوده من إمامة الصلاة فى مسجد حكومى إلى أن يصبح داعية تليفزيونى شهير.

فيلم “مولانا” حظى بإشادات نقدية وجماهيرية كبيرة، وحصد النجم عمرو سعد كثيرا من الثناء على أداء شخصية “حاتم الشناوى”، ويشارك فى بطولة الفيلم درة وأحمد مجدى وحلمى فودة وصبرى فواز ورمزى العدل وريهام حجاج.. كما ان ايراداته تجاوزت 13 مليون جنيه وتصدر شباك التذاكرلأسابيع عديدة.

المصدر : مصر ناين