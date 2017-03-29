المرور: تخصيص رقم 136 لتلقى البلاغات والحملات بالتنسيق مع المرافق والتأمين السنة.. وحجز سيارات تحمل لوحات معدنية وبعد التوصل لمالكها يتم التنبيه عليه بعدم تركها بالشارع

بدأت الإدارة السنةة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التأمينية وواجبة المرور وواجبة المرافق والتأمين السنة ومشبه ى كافة الجهات المعنية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وأكد مصدر تأمينى أن الإدارة تشن حملات بشكل يومى على كافة المحاور والميادين لرصد المخالفات وتكثف من جهودها لرفع أى سيارات متروكة من الشوارع وقامت إدارة المرور بحملات مكبرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور بميدان العباسية وشارع أحمد سعيد وميدان العروبة وميدان رمسيس وتم رفع 85 سيارة متروكة بالطرق.

وأضاف المصدر أن هناك انتشارا تأمينيا مكثفا لضباط وتأميناء ومجندى الإدارة بكافة ربوع المحافظة، مزودين بأوناش لرصد المخالفات المرورية، ورفع السيارات المتروكة فى الشوارع والميادين لإعادة المظهر الحضارى بالشارع المصرى، مشيراَ إلى أن هناك حملات مخصصة لرصد السيارات المهملة والتى تستخدم فى العمليات الإجرامية، حيث تهدف تلك الحملات للقضاء على تلك الظاهرة ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية.

وأظهر المصدر أن تم تخصيص خط ساخن ليتم الإبلاغ عن أى سيارة متروكة وغير مستخدمة بالاتصال على رقم 136 وتستقبله غرفة العمليات بإدارة المرور ويتم توجيه أوناش مرورية مصحوبة بضابط الإدارة ليتم التسنةل مع السيارات حيث يتم رفعها من الطريق ونقلها الى الأماكن المخصصة لها منعا لاستخدامها فى العمليات الإرهابية وكذلك للعمل على احداث سيولة مرورية بالطرق والمحاور التى تتواجد بها.

وأشار المصدر أن يتم مشوفة الحالة المرورية بالمحاور بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على مدار الـ 24 ساعة ويتم رفع السيارات من الطرق لأنها ضارة بالبيئة نظرا لوضع مخلفات بداخلها وكذلك لإحداث سيولة مرورية بالميادين موضحا أن من ضمن تلك السيارات توجد بها لوحات معدنية يتم حجزها داخل إدارة المرور، حيث يتم فحصها والتوصل لمالك السيارة بعد تحديد محل إقامته والتواصل معه والتنبيه عليه بعدم تركها عرضه بالشارع.

وأشار المصدر أن الأوناش التى ترفع السيارات المتروكة بالشوارع الخالية من اى لوحات معدنية يتم حجزها داخل الأحياء الشوف لمحافظة القاهرة لحين التوصل لمالكها وفى حالة تقدم أى شخص لسيارة معينة منهم يتم إجراء كشف وفحص لها وفى حالة إثبات مالكيتها يتم تسليمها له لافتا النظر إلى أن الحملات مستمرة ولن تتوقف لحين تنظيف الشوارع من السيارات المهملة المتواجدة بمناط متفرقة فى العاصمة لفرض السيولة المرورية خلال أوقات الذروة.

المصدر : مصر ناين