يناقش مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسةالباشمهندس إبراهيم عثمان تحديد سعر عضوية النادى الاجتماعى بفرع النخيل، حيث جارٍ المفاضلة بين السعر الذى يتناسب مع المستويات المادية لأبناء محافظة الإسماعيلية وبما يتناسب أيضًا مع طموحات النادى ومع الأعداد المطلوب للانضمام لعضوية النادى الاجتماعى ويحقق ربحًا من جراء طرح عضويات جديدة وطريقة سداد قيمة تلك العضويات.

ويفاضل مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الحالى بين إقرار العمل بسعر العضوية التى حددها المجلس السابق برئاسة محمد أبو السعود والمقررة بـ60 ألف جنيه للراغبين فى الاشتراك أو تخفيضها مراعاة للمستويات الاجتماعية لأهالى الإسماعيلية والتي لا تقارن بمثيلتها في مدينة القاهرة، وإن كان الاتجاه هو الإبقاء على سعر العضوية المحدد من المجلس القديم باعتبار أن أعداد العضويات لن يزيد على 3 آلاف عضوية جديدة، الى أن يحقق أكبر عائد مادى يفيده فى توفير موارد للنادى.

المصدر : مصر ناين