دعا نائب الرئيس العراقى أسامة النجيفى تركيا إلى تقديم معونات إنسانية الان ة للنازحين العراقيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة وتوفير مستشفيات ميدانية، واصدر : “إن ما تتعرض له مدينة الموصل يقتضى جهداً ودعماً يتناسب مع حاجة النازحين المتزايدة للغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية لإدامة الحياة“.

جاء ذلك خلال لقاء النجيفى مساء أمس الثلاثاء، سفير تركيا لدى العراق فاتح يلدز، وناقشا الحرب ضد الإرهاب ومعركة تحرير الساحل الأيمن غربى مدينة الموصل واستهداف المدنيين العزل.

ولفت النجيفى إلى أن استخدام القوة المفرطة وسلاح المدفعية والصواريخ أمر غير مناسب ويتناقض مع هدف الحفاظ على حياة المدنيين غربى مدينة الموصل المكتظة بالسكان .

وأكد نائب الرئيس العراقى ، أن تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى لا مستقبل له وسيهزم بالعراق ، واستدرك قائلا “لكن القضاء على تنظيم مجرم ينبغى ألا يكون على حساب التضحية بالمدنيين الأبرياء لأن تحريرهم من قبضة داعش الارهابيه هو الهدف ” .

من جانبه ، أشار السفير التركى إلى أنه سينقل إلى نظام بلاده دعوة وطلبات النجيفى لتقديم المساعدات الإنسانية الالان ة للنازحين العراقيين.

المصدر : مصر ناين