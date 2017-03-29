تنطلق أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين فى منطقة البحر الميت فى الأردن لكشف أعداد من القضايا العربية والإقليمية فى غمرة أزمات عدة تمر بها المنطقة العربية.

وتناقش القمة ، التى تبدأ فى الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، نحو سبعة عشر بندا أقرها وزراء خارجية الدول العربية فى الاجتماعات التحضيرية التى عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية.

ويأتى على سلم القضايا التى تناقشها القمة الملف الفلسطينى وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب.

وكان وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أكد أن مساعى القمة العربية الحالية المنعقدة فى الأردن على إيجاد حل للملفات العالقة، وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن، مؤكدا خلال جلسة وزراء الخارجية التحضيرية على أهمية التوافق العربي.

وتأتى القمة فى وقت أدت فيه أزمات متفاقمة فى المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين فى أعداد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا كشفا عن حياة أفضل.

وتشهد دول العراق وسوريا واليمن وليبيا حروبا أو نزاعات مسلحة تزيد تدخلات إيران من حدتها، فيما تعانى دول عربية أخرى أوضاعا اقتصادية سيئة أثرت سلبا على متويات معيشة سكانها.

ويرى خبراء سياسيون أن القمة العربية ستكون فرصة لاحتواء انقسامات بين أعضاء الكلية فى أعداد من القضايا الهامة.

وخلال الجلسة الافتتاحية يتسلم العاهل الأردنى عبدالله الثانى رئاسة القمة من رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز .

ويحضر الجلسة الصباحية أمين سنة الأمم المتحدة أننونيو غويتيريس، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موغريني، وأمين سنة منظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس البرلمان العربى مشعل بن فهم السلمي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكي.

كما يعقد القادة العرب جلسة مغلقة لكشف أعداد من الملفات والقضايا التى تهم العالم العربي.





المصدر : مصر ناين