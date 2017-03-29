تُستكمل اليوم الأربعاء منافسات دورى القسم الثانى بإقامة 10 مباريات فى الأسبوع الثامن والعشرين من البطولة أبرزها النصر مع الشهداء، ومنتخب السويس مع الشرقية للدخان، والترسانة مع القناة.

فى الثالثة والنصف عصرًا يلتقى النصر مع منشية الشهداء فى مباراة سهلة على النصر متصدر المجموعة برصيد 58 نقطة، فيما يصارع الشهداء متزيل المجموعة على الثلاث نقاط أملاً فى الهروب من الهبوط للقسم الثالث.

فى لقاء آخر يلتقى منتخب السويس مع الشرقية للدخان، فى مباراة قد تكون سهلة على السويس صاحب المركز الثانى برصيد 47 نقطة، فيما يحتاج الشرقية للدخان صاحب المركز السادس عشر للثلاث نقاط لتحسين مركزه بجدول المجموعة الثانية.

وفى السابعة مسًاء يلتقى الترسانة مع القناة، فى مباراة يجرى وراء فيها القناة صاحب المركز السادس برصيد36 نقطة للفوز بالنقاط الثلاثة للدخول فى المربع الذهبى، بينما يكشف الترسانة صاحب المركز الرابع عشر برصيد 27 للفوز لتحسين مركزة فى تريب جدول المجموعة.

وفي باقى المباريات يلتقي اتحاد الواجبة مع نادى مصر، والزرقا مع نجوم المستقبل، وكهرباء الاسماعيلية مع جمهورية شبين، والحمام مع فاركو، والمريخ مع البنك الأهلى، “فى الثالثة ونصف عصرًا”، والسكة الحديد مع سيراميكا ” فى السابعة ونصف مسًاء”.

المصدر : مصر ناين