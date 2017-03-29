تطرح النجمة اللبنانية نانسى عجرم أغنية “ومعاه” ضمن أغنيات ألبومها الجديد “حاسة بيك”، المقرر إصداره خلال أيام قليلة، والأغنية من كلمات محمد رفاعى ولحن محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.

من ناحية أخرى تتعاون نانسى مع الشاعر الغنائى محمد رفاعى والملحن الكبير وليد سعد والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم فى ألبومها الجديد فى أغنية “الحُب زى الوتر”، وحصل “اليوم السابع” على كلمات الأغنية قبل إصدارها رسميا، حيث تقول كلماتها “الحُب زى الوتر تعزف عليه ألحان.. وتلف بيه العالم من غير متروح مكان.. وتشوف معاه العجب وتسمع أصول الطرب.. من قلب حب وطب وداب.. وغناه فى كل مكان.. وانا قلبى عاشق للغنا اول ما حبيتك.. شكلى اتولدت انا من جديد اول مانا لقيتك.. لو يوم تحس أنك وحيد أنا حضنك أنا بيتك”.

وكانت نانسى قد طرحت فى بداية السنة 2017 أغنية من الألبوم الجديد بعنوان “عم بتعلق فيك”، وتخطت الأغنية الى أن الآن 13 مليون مشوفة.

المصدر : مصر ناين