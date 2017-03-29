حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 أبريل المقبل لأولى محاكمات فرد التأمين المتهم بهتك عرض طفل بمدرسة دولية بمدينة نصر، وذلك أمام الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة.

وتعود تفاصيل القضية رقم 18351 لسنة 2016 جنح مدينة نصر، إلى قيام فرد تأمين يدعى تامر محسن، إلى الاعتداء الجنسى على طفل ليبى الجنسية فى الثالث من عمره، بإحدى المدارس الدولية بمدينة نصر.

ترجع هذه القضية إلى شهر أبريل من السنة الماضى، عندما حررت والدة الطفل المجنى عليه بلاغا ضد المتهم تتهمه بهتك عرض ابنها داخل المدرسة، وذلك بعد أن فوجئت بإصابة الطفل وبالكشف عليه تبين تعرضه للاغتصاب.

وعندما واجهت النيابة الطفل بالمتهم تعرف عليه وتبين أن هذا الطفل لم يكن الحالة الأولى، حيث أكد أعداد من الأطفال اعتياده على الاعتداء عليهم، وأسندت النيابة تهمة هتك العرض وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية.

ومن جانبها أشارت عايدة السيد، دفاع المجنى عليها، إلى أنها ستطالب بتطبيق المادة 268 من قانون العقوبات الجنائية، والتى تنص على أن العقوبة على مرتكب الواقعة تصل إلى الأشغال الشاقة، إذا وقعت الجريمة على طفل أقل من 16 سنة، أو ممن ينطبق عليهم نص الفقرة الثانية من المادة 267 والتى ذكرت أنه فى حالة إذا كان المتهم من المسئولين عن رعاية المجنى عليه، وإذا اجتمع الواجبان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤيدة على المتهم.

يذكر أن قسم واجبة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا السنة الماضى من ولى أمر تلميذ تتهم فيه فرد تأمين بمدرسة دولية بهتك عرضه باستدراجه أعلى سطح المدرسة، والاعتداء عليه جنسيا، وعقب القبض عليه اتهمته والدة تلميذة بنفس المدرسة بهتك عرض طفلتها، وأنه كان يستدرجها ويتحسس أجزاء من جسدها.

المصدر : مصر ناين