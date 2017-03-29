كشفت تسريبات جديدة عن بعض المزايا المهمة لهاتف سامسونج المقبل “جالاكسى S8“، والإمكانيات الخاصة بميزة الشحن السريع الذى تم تأكيد دمجها بالهاتف من قبل العديد من المصادر، ووفقا لما جاء على موقع androidheadlines، فالهاتف سيأتى مع ميزة جديدة تحمل اسم Galaxy S Charge Plus.

ووفقا للتسريبات فهذه الميزة قادرة على تمكين المستخدم من شحن بطارية الهاتف من 0 إلى 100% خلال 20 دقيقة فقط، وهو أمر غير مسبوق فى الهواتف الذكية المتاح حاليا فى الأسواق الخاصة بشركة سامسونج.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الشركات التى ضمت مزايا الشحن السريع فى هواتفها الذكية، شبه أوبو التى أطلقت ميزة Super VOOC فى هواتفها، وDashCharge المتاحة فى مؤسسات شركة ONEPLUS.

المصدر : مصر ناين