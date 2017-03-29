تحولت حياته إلى جحيم، بعدما أصبح مهددا بالطرد من المنزل وبيعه أو الحبس ، بعدما فشل فى سداد 35 ألف جنيه اقترضها من بعض الأشخاص، لسداد مصاريف عملية جراحية له.

خفير خصوصي من عزبة المطايرين الشوفة لقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ، كان يعمل فى إحدى البنايات بمدينة 6 أكتوبر وتعرض لحادث سيارة قضت على قدمه اليمنى ليدخل بعدها إحدى المستشفيات الخاصة، يصرف داخلها كل ما يمتلكه من أمول .

أكرم فهمي -46 سنة لديه ثلاثة من الأبناء ، أصبح مهددا بالسجن أو بيع منزلة عقب تعثره فى سداد مبلغ 35 ألف جنية اقترضها ، لسداد مصاريف عملية جراحية فى قدمه .

ويروى أكرم فهمي مشكلته ل ” اليوم السابع ” قائلا ” كنت اعمل خفير خصوصي بمدينة 6 أكتوبر وكان دخلي يساعدني على مصاريف أسرتى وكنت أحمد الله على نعمته، الى ان تعرضت لحادث تصادم على الطريق الجديد ” بنى سويف – دموا ” دخلت على أثره مستشفى ناصر المركزى “

وأضاف أكرم فهمي ، اتجهت الى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة بنى سويف لإجراء عمليات جراحية ، تكلفت 90 ألف جنيه، مشيراً الى أنه استطاع أن يوفر منهم 55 ألف جنية وقام باقتراض 35 ألف جنية على أمل أن أستطيع أن أعود إلى عملي مرة أخرى وأسدد ديوني .

وأشار أكرم فهمي، أجريت عملية لتركيب 38 مسمار وشريحتين فى قدمي ، وعقب العملية أخبرني الطبيب عدم قدرتي على الوقوف دون عكاز على قدمي مرة أخرى، مؤكدا أنه أصبح لا يستطيع أن يضم قدمه وأصبح ملازما الفراش.

شوف أكرم فهمي ” كنت قد اقترض مبلغ 35 ألف جنيه، لاستكمال المبلغ المطلوب لإجراء العملية الجراحية داخل المستشفى الخاص ، إلا إننى الآن لا استطيع السداد.

وأضاف أكرم فهمي احصل على معاش شهري 350 جنيه لا يكفى مصاريف اسرتى الشهرية ، بالإضافة الى توقفي عن إجراء العلاج الطبيعي الى أن أوفر ما احصل علية من معاش للصرف على اسرتى ،مشيراً الى انه فشل فى أيجاد فرصة عمل مرة أخرى .

وشوف أكرم فهمي ” الآن أصبحت بين خيارين لا ثالث لهما الأول ان أبيع منزلي لأسدد المبلغ الذي اقترضته وأعيش مع أسرتى فى الشارع والثاني هو عدم السداد والحكم على بالحبس “

وطالب أكرم فهمي أصحاب الخير بمساعدته على سداد مبلغ ال 35 ألف جنيه لانقاذه من العيش فى الشارع أو دخول السجن.

للتواصل مع صاحب الحالة : 01286261655

المصدر : مصر ناين