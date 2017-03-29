توفى صباح اليوم الأربعاء، المخرج عادل صادق والد الفنانة وفاء صادق، عن عمر 83 سنةًا، بعد صراع مع المرض.. وتشيع صلاة الجنازة اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

المخرج السينمائى والتليفزيونى المصرى عادل صادق عمل كمراقب سنة لأفلام التلفزيون، حصل على بكالوريس فى الإخراج السينيمائى والتلفزيونى من كلية جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ثم عمل كمساعد مخرج مع رمسيس نجيب، إلتحق بالتلفزيون عند إنشائه، من أبرز أعماله (الغفران، آسف لا يوجد حل، ينابيع النهر).





المصدر : مصر ناين