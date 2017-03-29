أفاد التلفزيون الرسمى فى كوبا بأن الرئيس راؤول كاسترو شارك أمس الثلاثاء فى “مراسم عائلية حميمة وبسيطة” لدفن شقيقته أوجستينا كارمن كاسترو روز.

وأوجستينا هى صغرى أشقاء كاسترو السبعة، ومن بينهم راؤول وفيدل، اللذين حكما الجزيرة لما يقرب من 60 سنةا.

واصدر التلفزيون الرسمى إن أوجستينا، التى ظلت بعيدة عن الحياة السنةة، توفيت يوم الأحد فى العاصمة هافانا عن عمر يناهز 78 سنةا. وجاءت وفاتها بعد أربعة أشهر من وفاة فيدل، الذى قاد ثورة كوبا فى سنة 1959 وبنى دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة.

واصدر التلفزيون إن رفاتها التى أُحرقت دفنت فى مدفن بمنزل العائلة فى بيران فى شرق كوبا.

وتعهد راؤول كاسترو (85 سنةا) بالتنحى عن الرئاسة فى سنة 2018 فى نهاية فترة ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات. لكنه سيظل أمينا سنةا للحزب الشيوعى لثلاث سنوات بعد تنحيه كرئيس مما يبقى صلاحيات كبيرة بين يديه.

المصدر : مصر ناين