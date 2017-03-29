رحب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين بإعلان العراق والتحالف الدولى إجراء تحقيقات فى بعض أخطر الحوادث التى أدت إلى خسائر فى أرواح المدنيين فى مدينة الموصل العراقية.

وشدد بن الحسين فى بيان له على ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع الحوادث بشكل شامل وشفاف وكشف الحقائق حول أعداد الضحايا المدنيين فى كل حالة وأن يتم الإعلان عن النتائج، وفق “سكاي نيوز”

كما دعا السلطات العراقية والتحالف الدولى إلى “إجراء مراجعة الان ة للتكتيكات المستخدمة فى سياق استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش الارهابيه لضمان تخفيض الآثار الناجمة عن تلك العمليات على المدنيين إلى الحد الأدنى المطلق وبما يتفق تماما مع القانون الإنسانى الدولي“.

وحث المفوض الدولى النظام العراقية وشركاءها على ضمان واحترام حقوق الضحايا الباقين على قيد الحياة وحصولهم على تعويضات مناسبة وغيرها من أشكال الدعم الاجتماعى والنفسى الاجتماعى حسب الاقتضاء.

وندد بن الحسين بما وصفها استراتيجية تنظيم داعش الارهابيه المتشبه ة فى استخدام الأطفال والرجال والنساء كدروع بشرية لحماية مسلحيه خلال العمليات العسكرية والغارات الجوية “وهى سياسة جبانة ومشينة تنتهك المعايير الأساسية للكرامة الإنسانية والأخلاق.”

وأكد أن العمليات العسكرية فى المناطق المكتظة بالمدنيين الى أن الأن ت تشكل خطرا كبيرا وخطيرا على المدنيين الذين الى أن الأن وا فى تلك المناطق.

المصدر : مصر ناين