يخوض فريق النادي الأهلي مرانه اليوم، الأربعاء على فترة واحدة استعدادًا لمباراة الداخلية المؤجلة من الأسبوع الـ21 للدوري السنة المُقرر لها السبت المقبل.

كان الأهلي قد تدرب أمس على فترتين صباحًا ومساءً بعدما حصل على 24 ساعة راحة عقب ودية سكر الحوامدية التى خاضها الفريق عصر الأحد وفاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة حملت توقيع ميدو جابر “هدف” وأحمد ياسر ريان “هدفين”.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الأهلى الدوليين (شريف إكرامى، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد قام بفتحى، عبد الله السعيد وعمرو جمال) في مران اليوم بعد انتهاء معسكر المنتخب الأول الذى خاض خلاله الفراعنة ودية أمام توجو استعدادًا لمباراة تونس في يونيو المقبل بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).

المصدر : مصر ناين