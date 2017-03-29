يصدر مجلس إدارة نادى الزمالك قرارًا إداريًا اليوم الأربعاء بمنع الإجازات لكل السنةلين بالنادى يومى الخميس والجمعة بالتزامن مع الجمعية العمومية نظرًا للإقبال الشديد المنتظر من الأعضاء الذين سيتواجدون فى النادى خلال الاجتماع.

يُذكر أن غدًا الخميس يقام الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك فى مقر القلعة البيضاء بالمهندسين وتبدأ عملية التوقيع فى كشوف التسجيل للأعضاء السنةلين بنادى الزمالك بدءًا من التاسعة صباح الغد.

وتتضمن عمومية الزمالك العديد من البنود فى مقدمتها التصويت على الميزانية والحساب الختامي ببطاقات إبداء الرأي فى الصناديق حيث تم تخصيص 40 صندوق نصفها للتصويت نعم والنصف الآخر للتصويت بلاً، بينما تتضمن باقي بنود الجمعية التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، وخطة العمل للسنة الجديد، وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات وتحديد مكافأة المدير التنفيذي.

المصدر : مصر ناين