استأنفت شركة أوبر اختبارات سيارتها ذاتية القيادة بعد أيام من انقلاب إحدى السيارات الشوفة لها على الطريق فى تيمبى بولاية اريزونا، وهذا بعد أن اصطدمت بسيارة أخرى يقودها سائق بشرى، وكانت الشركة أوقفت اختبار أسطولها الذاتى بأكمله بعد وقوع الحادث، إلا أن المتحدث باسم أوبر أكد أن الاختبار فى سان فرانسيسكو سوف يعود مرة أخرى.



حادث أوبر

واصدر ت الشركة: “نحن نستأنف عملياتنا التنموية فى سان فرانسيسكو هذا الصباح، بالإضافة إلى استئناف الاختبارات الأخرى فى تيمبى وبيتسبرج قريبا”.

ووفقا لموقع ibtimes البريطانى، فيعتبر الحادث خطأ من السائق البشرى الذى كان يقود سيارة فورد إيدج، وهو الأمر الذى أكده السائق والمهندس اللذين كانا يتواجدان على المقاعد الأمامية لسيارة أوبر ذاتية القيادة، وكان المقعد الخلفى فارغا، ولم يصب أحد بجراح خطيرة فى الحادث.

المصدر : مصر ناين