أسفرت جهود مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج، والعميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية، عن ضبط ” 45 ” قضية تموينية.

ونجحت جهود المباحث فى ضبط السيارة رقم 4315 هـ ر أ قيادة محمد . س . م 28 سنة يقيم دائرة مركز سوهاج ،وأحمد . م . ا 22 سنة تباع ويقيم بذات الناحية محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم المربوط على البطاقات التموينية لبيعها فى السوق السوداء، وتم ضبط “2” طن ، “500” كيلو جرام دقيق بلدى مدعم تحرر عن ذلك المحضر رقم 5837 جنح مركز سوهاج لسنة 2017.

كما تم ضبط “14” قضية عدم الإعلان عن الأسعار ،”8″ قضايا عدم حمل شهادة صحية ،”5″ قضايا مخابز أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ،”5″ قضايا مخابز إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،”3″ قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية ،”6″ قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز ،”3″ قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل ،تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة السنةة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين