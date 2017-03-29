رغم مرور 21 أسبوعًا من عمر مسابقة الدورى السنة الى أن الأن الغموض يسيطر على مصير بعض الصفقات التى أبرمها ناديى الأهلى والزمالك سواء فى الميركاتو الشتوى أو من بداية الموسم.

وتقاسم القطبين حصاد الصفقات الغامضة برصيد ثلاثة صفقات لكل نادٍ الى أن الأن ت حائرة ما بين الاستمرار أو حزم الحقائب والرحيل عن جدران المعسكرين الأحمر والأبيض دون ترك بصمة مؤثرة فى منتصف غضب جماهيرى عارم على الملايين المهدرة.. ويرصد “اليوم السابع” قائمة الصفقات اللوغاريتم فى القطبين بالتقرير التالى.

1_ كوليبالى



كوليبالى

منذ تعاقد الأهلى مع الايفوارى سليمانى كوليبالى وإختفاء مشاركة اللاعب مع الفريق الأحمر أصبح الجدل والغموض هو عنوان هذه الصفقة فى منتصف توقعات عن تردى إمكانيات المهاجم الذى أستقطبه الأحمر ليكون بديلاً للجابونى ماليك إيفونا الذى رحل للاحتراف فى الدورى الصينى .

2_ ميدو جابر



ميدو جابر

يشارك مع الأهلى على فترات متباعدة رغم إمكانياته المتميزة التى ظهرت مع بزوغ نجمه داخل صفوف فريق مصر المقاصة والى أن الأن أمر استمراره بالقميص الأحمر أو رحيله محل جدل شديد.

3_عمرو بركات



عمرو بركات

تعاقد الأهلى مع عمرو بركات لاعب فى منتصف ليرس البلجيكى فى الميركاتو الشتوى ومع ذلك لم يحصل اللاعب على فرصة للمشاركة مع الفريق الأمر الذى دفعه للتساؤل “هلعب إمتى” دون إجابة وافية من الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى.

4_ محمد مسعد

ولم يختلف الحال كثيرًا داخل الزمالك فمنذ قدوم محمد مسعد لصفوف الفريق الأبيض وتخطيه مرحلة الاصابة بنجاح الى أن الأن بعيد عن الحسابات الفنية للجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى الذى يدفع باللاعب فقط فى المباريات الودية .

5_محمد مجدى



صفقات الزمالك

وعلى نفس الوتيرة لم يظهر محمد مجدى مدافع الزمالك فى التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض مطلقًا ليصبح خارج الحسابات البيضاء منذ قدومه للزمالك من صفوف المصرى البورسعيدى.

6_على قام بفتحى

شبه ما كان شريف عبد الفضيل مدافع الأهلى السابق ملقبًا بـ”إله الإصابات فى القلعة الحمراء” أصبح على قام بفتحى مدافع الزمالك “ملك” الإصابات فى قلعة البيضاء بعد كثرة تكرار إصابة اللاعب وغيابه عن الظهور مع الفريق منذ التعاقد معه.

المصدر : مصر ناين