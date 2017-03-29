اصدر ت نظام ولاية نويفو ليون المكسيكية إن سجينين قُتلا وأصيب 13 آخرون خلال أعمال شغب اندلعت فى سجن بشمال المكسيك فى ثانى خرق تأمينى دام يشهده نظام السجون المضطرب بالمكسيك خلال أسبوع.

وأضافت النظام أن القتيلين سقطا يوم الثلاثاء فى سجن كاديريتا القريب من مدينة مونتيرى بعد أن هاجم نحو 50 سجينا صيدلية السجن وأضرموا اللهيب فى زنازين.

وكان هذا ثانى يوم على التوالى تقع فيه أعمال عنف هناك. فقد أصيب حارسان وخمسة سجناء بعد أن أغلق سجناء الممرات فى السجن بحشايا مشتعلة يوم الاثنين.

وقُتل ثلاثة سجناء يوم الجمعة فى أعمال شغب بسجن فى ولاية تاماوليباس المجاورة بعد عملية هروب من السجن.

المصدر : مصر ناين