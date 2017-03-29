أكد اللواء خالد ابو الفتوح مدير تأمين المنوفية، أن حماية وتأمين المواطن المنوفى هى مسؤليتنا أولا وأخيرا ونجحنا بنسبة 90٪ فى القضاء على البؤر الاجرامية، وخاصة بمركزى أشمون وقويسنا، وهى الأماكن التى يترفع بها نسبة الجريمة.

وشوف أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”: نحجنا فى حل ألغاز قضايا القتل والخطف بنسبة 100٪ ، حيث تم ضبط المتهمين جميعا، لافتا إلى أن مديرية التأمين شهدت نشاطا ملحوظا فى الآونة الأخيرة، وبالطبع لاحظه جميع المواطنين بجميع مراكز المحافظة فى مجال التعدى على الأراضى الزراعية، حيث بلغ أعداد الحالات 1531بواقع 68 فدانا و19 قيراط.



أما بالنسبة لجهود المديرية فى مجال الإشغالات والإزالات، فقد قمنا بحملات ودوريات لرفع وإزالة الإشغالات، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة له بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن 26536 محضر إشغال و36934 حالة ضبط و94241 إزالة فورية، بالإضافة إلى 37 قرار إيقاف مبانى، وجارى بذل مزيد من الجهد والمشوفة لضمان تنفيذ القانون وحماية الأراضى والممتلكات.

المصدر : مصر ناين