أبلغ حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، لجنة الكرة بقفل ملف التفكير بشكل نهائى فى التعاقد مع ستانلى أوهايتشى مهاجم الزمالك الحالى والمٌعار له من صفوف وادى دجلة الى أن نهاية الموسم الكروى الجارى.

وأكد المدير الفني أن التعاقد مع ستانلى لن يٌفيد الفريق الأحمر خاصة على صعيد المباريات الإفريقية بعد أن شارك مع النادي الأبيض فى مواجهات دورى الأبطال فى النسخة الجارية وجراء ذلك من المستحيل قيده في القائمة الحمراء التي بها 4 أماكن شاغرة فى الوقت الحالى.

وبدأت لجنة الكرة التي تضم في عضويتها الثنائى طه اسماعيل وأنور سلامة، بالتواصل مع بعض الوكلاء الذين يرتبطوا بعلاقة قوية مع الأهلى من أجل الكشف عن مهاجمين أفارقة يستطيعوا إقناع الجهاز الفنى بإمكاناتهم فنيا وبدنيا تمهيدا لضم الأفضل فى فترة الانتاصدر ات الصيفية القادمة وقيده أفريقيا، ولم تتحمس اللجنة لفكرة التفاوض مع عمرو مرعى مهاجم نادي إنبي لتحفظها علي مستواه ورغبتها فى ضم لاعب بمواصفات معينة يستطيع صناعة الفارق خاصة وأن الهجوم الأحمر يمر بحالة انعدام وزن وهو ما ظهر جليا فى بعض المباريات محليا وإفريقيا.

المصدر : مصر ناين