أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء تصديق اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، على تكليف الدكتور أحمد عبد الفتاح بإدارة مستشفى العريش السنة خلفا للدكتور أحمد عزمى.

واصدر بيان للمديرية اليوم، إنه فى إطار تطوير منظومة قطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء وبدعم من لجنة اعمار سيناء برئاسةالباشمهندس إبراهيم محلب، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء السيد عبد الفتاح حرحور، صدق محافظ شمال سيناء بتكليف الدكتور أحمد عبد الفتاح محمد مديرا لمستشفى العريش السنة، والدكتور أحمد منصور رئيس الهيئة الطبية، وهما من الشباب الواعد ولديهما القدرة والكفاءة على تطوير منظومة العمل بالمستشفى خلال الفترة القادمة.

المصدر : مصر ناين