نفت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء وجود خطر حدوث موجات مد عالية “تسونامي” فى شبه جزيرة كامتشاتكا فى الشرق الأقصى الروسى بعد وقوع زلزال قوى فى هذه المنطقة.

واصدر ت الوزارة فى بيان لها، أوردته قناة “روسيا اليوم”: “لا يوجد خطر حدوث تسونامى نتيجة للزلزال فى كامتشاتكا”، وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء توجهت إلى منطقة أوست كامتشاتسكى التى تم فيها رصد الهزات لفحص المبانى والتأكد من حالة الأوضاع الميدانية.

يأتى هذا النفى بعد أن حذر المكتب المحلى للهيئة الجيوفيزيائية لأكاديمية العلوم الروسية من وجود خطر التسونامى فى منطقة أوست كامتشاتسكى بإقليم كامتشاتكا بناء على المعطيات الزلزالية.

ووقع الزلزال قرب جزيرة “كومانديرسكى أوستروف” على عمق نحو 33 كيلومترا قبالة الساحل فى بحر بيرنغ، وعلى مسافة 89 كيلومترا الى الشمال الشرقى من قرية أوست. وجرى تحديد قوته فى البداية عند سبع درجات.

المصدر : مصر ناين