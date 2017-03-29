قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مواجهة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة خلال الجلسة التى ستعقد بينهم اليوم، بصورة من التقرير الخاص بمراقب مباراة الزمالك ومصر المقاصة والذى يؤكد عدم احتساب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأبيض مع التأكيد على التمسك بإعادة المباراة.

يُذكر أن الجمعية العمومية الطارئة للزمالك التى انعقدت مطلع الشهر الجارى، قد قررت تفويض رئيس النادى باتخاذ القرار المناسب حال عدم إعادة اللقاء لحين إقامة الجمعية العمومية العادية المقرر لها نهاية الأسبوع الجارى.

المصدر : مصر ناين