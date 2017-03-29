أطلقت شركة أبل أمس النسخة النهائية من iOS 10.3 لهواتف أيفون ومؤسسات أى باد والتى وفرت العديد من المميزات للمستخدمين، حيث جاء على رأسها ميزة للعثور على سماعات AirPods بكل سهولة، وفيما يلى نعرض طريقة استخدامها.

– فى البداية يحتاج المستخدم لقام بفتح تطبيق Find My iPhone على جهاز iOS سواء كان أيفون أو أى باد.

– يقوم بتسجيل الدخول لحسابه من خلال إدخال بيانات Apple ID والرقم السرى.

– يجب أن يرى المستخدم جميع المؤسسات المتصلة بحساب iCloud الخاص به، ثم يقوم بالكشف عن سماعاته الذكية ويضغط عليها.

– سيلاحظ المستخدم ظهور آخر موقع معروف للسماعات على الخريطة، مع ملاحظة أنه اذا كانت سماعات AirPods على الخريطة محاطة بدائرة رمادية اللون، فهذا يعنى أنها لم تعد متصلة بأى مؤسسات شوفة للمستخدم.

– يضغط المستخدم على زر Actions الموجود فى الأسفل، ثم يختار أيقونة السيارة من أجل الحصول على اتجاهات للعثور على آخر موقع معروف للسماعات.

– أما إذا ظهرت السماعات فى اللون الأخضر، فهذا يعنى أنها لا تزال متصلة بالهاتف، وهو ما يعنى أنها قريبة من المستخدم، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على زر Actions الموجود فى أسفل القائمة.

– يضغط المستخدم بعد ذلك على زر Play Sound لكى تطلق السماعات بعض الأصوات ليتمكن المستخدم من العثور عليها.

– كما يمكن للمستخدم التحكم فى أى من السماعتين هى من تطلق الصوت، فيمكن تخصيص اليمنى أو اليسرى حسب رغبة المستخدم.

– بعد العثور على السماعات، يحتاج المستخدم للضغط على Stop Playing ليتوقف الصوت عن العمل.