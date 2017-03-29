وصف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف التصريحات بشأن وجود تهديد روسى لدول البلطيق بأنها سخيفة ولا أساس لها، مستشهدا بالشبه الروسى “للخوف عيون كبيرة وواسعة“.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن لافروف قوله إنه من وقت لآخر تصدر من فيلنيوس وريغا وتالين تصريحات حول تهديد روسيا لهوية دول البلطيق وإضمارها بعض الأفكار العدوانية ضدها.

وأظهر لافروف أن هذه التصريحات يبدو أنها محاولة لحل المشاكل الداخلية وحشد الناخبين عن طريق تقديمنا بصورة عدو خارجى نحن ندرك جيدا الأسس السياسية الانتهازية البحتة لشبه هذه التصريحات“.

وشدد وزير الخارجية الروسى على أن بلاده لا يمكنها عدم المبالاة تجاه مواضيع حساسة بالنسبة للمجتمع الروسى شبه محاولات تشويه التاريخ وتمجيد النازيين والمتعاونين المحليين معهم التى تجرى بمساعدة السلطات فى دول البلطيق.

المصدر : مصر ناين