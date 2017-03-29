حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من خطورة نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس، معتبرا أن هذه الخطوة تشبه نهاية لعملية السلام.

واصدر عريقات ـ فى تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء ـ إن قضية نقل السفارة الأمريكية للقدس كانت على رأس جدول أعمالنا وقمنا بالاتصالات مع الإدارة الأمريكية وهم أدركوا أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة ضم القدس الشرقية وهى نهاية لعملية السلام.

وأضاف عريقات أن “كل الدول العربية تساندنا وطلبوا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عدم القيام بهذه الخطوة”، معربا عن أمله فى أن تستمر الولايات المتحدة بمواقفها فمنذ سنة 1967 اعتبرت ضم القدس الشرقية أمرا غير قانونى وباطلا.

يذكر أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، قد أثار مجددا موضوع نقل السفارة الأمريكية فى الكيان الصهيونى إلى القدس من تل أبيب، قائلا إن الرئيس دونالد ترامب يدرس الأمر بجدية.

المصدر : مصر ناين