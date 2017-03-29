رفض اتحاد الكرة توقيع عقوبات على التوأم حسام وابراهيم حسن المسئولان عن فريق الكرة بالنادى المصرى، وإيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة عقب المشادة التى نشبت بينهم خلال مباراة الفريقين الأخيرة بالدورى والتى انتهت بفوز المقاصة 4-2.

إشتبك حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مع المدير الفني لفريق مصر المقاصة ، واصدر إيهاب جلال، أن سبب الإشتباك مع جهاز المصرى كان ضغط حسام وإبراهيم علي الحكم وتوجيه “السباب” للاعبى المقاصة وهو ما يحملهم عبء أثناء اللقاء، كما رفض حسام وإبراهيم حسن مصافحة إيهاب جلال عقب إنتهاء المباراة.

جاء رفض اتحاد الكرة توقيع عقوبات على الثلاثى بناء على تقرير سمير عثمان حكم المباراة الذى لم يدن أى من الثلاثى من خلاله، وتغاضيه عن إصدار أى عقوبة تجاه الثلاثى بالطرد خارج الملعب، وهو ما دفع اتحاد الكرة لعدم اصدار أى عقوبات على الثلاثى.