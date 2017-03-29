لقيت سيدة مصرعها فى حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالرمال وملاكى تسير عكس الاتجاه بالطريق الدائرى ، ما أدى إلى توقف حركة السيارات أعلى الطريق للمتجه من طريق الواحات وفى طريقه إلى ميدان الرماية، انتقل رجال المرور إلى المكان وتم سحب الكثافات أعلى الطريق، فيما تم نقل المتوفية إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة السنةة للمرور ، بلاغا من غرفة النجدة بحادث مرورى بطريق الدائرى، بدوره أمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتاصدر رجال المرور إلى المكان، وتم إزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

المصدر : مصر ناين