ذكرت وسائل إعلام مغربية، إن العاهل المغربى، الملك محمد السادس، ألغى مشاركته فى اجتماع القمة العربية المقرر انعقادها ظهر اليوم الأربعاء.

واصدر مصدر دبلوماسى لـ “اليوم 24” إن الموقف الملكى السابق الذى يرفض الطابع الشكلى وغير الفعال الذى تتسم به القمم العربية مازال مستمرا، حيث ينتظر أن يتم تعيين شخصية “سامية” لتمثيل الملك فى أشغال القمة العربية فى عمان .

وآخر قمة عربية شارك فيها الملك محمد السادس هى تلك التى احتضنتها الجزائر سنة 2005.

المصدر : مصر ناين