اصدر ت صحيفة “20 مينيت” الفرنسية، إن رئيس الوزراء الفرنسى السابق مانويل فالس أعلن اليوم الأربعاء فى الإذاعات الفرنسية، تخليه عن مرشحه الاشتراكى بنوا هامون، وإعطاء صوته للمرشح الفى منتصف ى المستقل إيمانويل ماكرون فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إقامتها فى شهر أبريل المقبل.

كان المرشح الاشتراكى بنوا هامون قد اصدر مؤخرا فى لقاء صحفى، إنه يتعرض لطعنات من الظهر من قبل قادة حزبه، وذلك عند توارد أنباء عن رغبة فالس فى التصويت لماكرون.

وأضاف هامون: “يعتقدون أنهم يعلنون موتى الأسبوع المقبل بعد التحاق مانويل فالس بالمرشح إيمانويل ماكرون لكنهم ينسون أمرا.. أنهم ليسوا هم من وهبونى الحياة، بل التصويت الشعبى”. فى إشارة إلى تمهيدات الحزب الاشتراكى.

المصدر : مصر ناين