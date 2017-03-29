يعقد حسام البدرى المدير الفنى للأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق جلسة خاصة ومهمة مع لاعبى الفريق قبل مران اليوم، الأربعاء، لمناقشة الأزمة التى فرضت نفسها مؤخرًا بسب تصريحات ثنائى الفريق عماد متعب وأحمد قام بفتحى.

عماد متعب كان قد أبدى غضبه الشديد من استمرار تجاهله وعدم مشاركته فى المباريات وقيام الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بمنح الفرصة للاعبين آخرين.

وأكد متعب أنه لن يستمر “حبيسا” على الدكة الحمراء وقد يتخذ قرارًا نهائيًا بالرحيل مع نهاية الموسم الكروى الجاري، موضحًا أن انضمامه إلى الزمالك “أمر وارد” خاصة أن الكرة المصرية تعيش عصر الاحتراف.

أحمد قام بفتحى كان قد هاجم سيد عبد الحفيظ ل تعمّد الأخير إخفاء العرض الرسمى الذى تلقاه الجوكر من نادى أهلى جدة السعودى خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الأخيرة لاستعارته 6 أشهر فى المقابل 700 ألف دولار للنادى الأحمر، وشدد الجوكر على أنه لاعب كبير ويرفض التسنةل معه بهذا الشكل وأنه كان من الأحرى اعتراف عبد الحفيظ بهذا العرض الرسمى بعيدًا عن موافقة الأهلى على احترافه من عدمه.

أعلن سيد عبد الحفيظ أن جلسة اليوم ستكون مهمة للغاية من أجل وضع النقاط فوق الحروف بشأن عدة موضوعات مهمة تخص الفريق على خلفية أزمة قام بفتحى ومتعب، مؤكدًا أن الجهاز سيتحدث مع اللاعبين بأمانه عن موقفهم داخل الأهلى، اذا كان يناسبهم الوضع أهلاً وسهلاً، وإذا لم يناسبهم فلا مشكلة”.

وينتظم لاعبو الأهلى الدوليون فى مران اليوم بعد انتهاء معسكر المنتخب الذى خاض خلاله ودية توجو استعدادًا لمباراة تونس فى يونيو المقبل بتصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، ويستعد الأهلى لمباراة الداخلية السبت المقبل فى الدورى السنة.

المصدر : مصر ناين