تحتفى السينما العالمية فى 3 أبريل المقبل بعيد ميلاد عراب السينما مارلون براندو الـ93، وهو الأسطورة السينمائية التى لا تموت، وأحد أهم نجوم السينما العالميين ممن وضعوا بصماتهم بقوة فى تاريخ السينما، مقدما أروع الأفلام التى ألهمت العالم، وهو النجم الذى تعتبر حياته شريطا سينمائيا لا يختلف كثيرا عن الأفلام التى تقدمها السينما العالمية.

مارلون براندو النجم الذى وصل إلى قمة النجاح والشهرة والصورة، إلا أنها كعادة كبار وعظماء السينما العالمية يفقدون بريقهم ويغرقون فى الديون والمرض ويموتون بقلب مكسور، وهو بالفعل مع حدث مع براندو الذى رحل بعد أن فقد بريقه تاركا تاريخه السينمائى ملهما لنجوم هوليود، ورغم عشقه للنساء وإنجاب الأطفال إلا أنه مات وحيدا مفلسا بعيدا عن الأضواء.

وبهذه المناسبة نرصد أهم 10 أفلام فى تاريخ براندو لا تفوتك مشوفتها، منها 4 أفلام تصدرت قائمة أعظم 100 فيلم فى تاريخ السينما الى أن الآن.

The Godfather

فيلم The Godfather يعد واحدا من أبرز الأعمال ليس فقط فى تاريخ براندو السينمائى وانما فى تاريخ السينما العالمية وهو العمل الذى تصدر قائمة أعظم 100 فيلم فى تاريخ السينما الى أن الأن محتلا المركز الأول طبقا لموقع imdb وهو العمل الذى تدور احداثه فى منتصف الأربعينات من القرن العشرين، حول الدون “فيتو كورليوني”صاحب الشخصية المميزة وكبير إحدى عائلات المافيا الخمس فى نيويورك لا يريد لابنه الأصغر (مايكل) إن ينخرط فى حياة الإجرام المنظم التى يعيشها هو، و”مايكل” أيضًا الذى لا يريد أن يكون له أية علاقة بأعمال والده الإجرامية الى أن تتغير الأمور بسرعة و تفشل المفاوضات بين عائلة الدون (كورليوني) وعائلات آخرى حول توزيع المخدرات، وتبدأ حرب عصابات داخلية تلتهم الجميع بنيرانها وتغير من الأوضاع والشخصيات، وهو الفيلم الذى قام بإخراجه فرانسيس فورد كوبولا ومقتبس عن الرواية التى تحمل نفس الاسم وفاز الفيلم بـ3 جوائز أوسكار من أصل 9 ترشيحات.

On the Waterfront

فيلم On the Waterfront ثاني أفلام براندو في قائمة أعظم 100 فيلم في تاريخ السينما حتي الأن حيث يحتل المرتبة رقم 14 في القائمة وهو العمل الذي يتناول فترة الخمسينات على أحد مواني البحر في الولايات المتحدة حيث يعاني اتحاد العمال من عدة مشاكل، وهو من إخراج إيليا كازانا وكارل مالدن ورود ستايغر وبات هينينج، وليف إريكسون.

Apocalypse Now

فيلم Apocalypse Now هو العمل الذى حتل المرتبة رقم 31 فى قائمة أعظم 100 فيلم فى تاريخ السينما وهو العمل الذى تدور أحداث الفيلم أثناء حرب فيتنام حيث يتم إرسال الكابتن “ويلارد” فى مهمة خطيرة إلى كمبوديا لاغتيال أحد المنشقين ومايقابله أثناء الحرب، حيث يجسد براندو دور كولونيل والتر وهو من إخراج فرانسيس فورد كوبولا وبطولة مارتن شين وروبرت دوفال وفريدريك فورست وسام بوتومس.

A Streetcar Named Desire

فيلم A Streetcar Named Desire للنجم مارلون براندو هو الأخر من أعظم أفلامه حيث يحتل المرتبة رقم 41 في نفس القائمة ضمن أعظم 100 فيلم وهو العمل الذي تدور أحدثه في إحدى مدن الجنوب الأمريكي حول شقيقة تذهب لزيارة شقيقتها المتزوجة من شاب فظ يدعى “ستانلي ويسجده مارلون، وهي الشقيقة التي تعاني من أزمة نفسية نتيجة وفاة حبيبها الشاب الوسيم في حادث سيارة، مما تسبب في انخراطها في علاقات مع عدة رجال، وهو من إخراج إيليا كازان وبطولة فيفيان لي و كيم هنتر وكارل مالدن.

Julius Caesar

فيلم Julius Caesar عمل تاريخي يلقي نظرة حول حياة القائد والإمبراطور الروماني الرهيب يوليوس قيصر وحياته ، وعن وصوله للحكم ومرحلة انفراده التام بالسلطة ، الى أن مرحلة اغتياله من قبل بروتوس الذي يجسد دوره جيمس ماسون ، والمتآمرين معه وهو العمل الذي يجسد براندو فيه دور مارك انتوني، وهو العمل الذي قام بإخراجه جوزيف مانكيفيتس ومن بطولة جيمس ماسون وجون جيلجد ولويس كالهرن والذي جسد دور يوليوس قيصر.

The Wild One

فيلم The Wild One من أبرز الأعمال الفنية التي قدمها براندو وهو العمل الذي يدور حول عصابتان متنافستان يرهبان بلدة صغيرة بعد القبض علي أحد قادتهما وإلقاءه في السجن، وهو من إخراج لاسزلو بينيديك وبطولة ماري ميرفي وروبرت كيث ولي مارفين وبيجي مالي.

Sayonara

فيلم Sayonara يدور حول ليوليود جروفر وهو أحد قادة القوات الجوية الأمريكية في الحرب الكورية، حيث يتم انتدابه إلى إحدى القواعد الجوية الأمريكية في اليابان، وهو القائد الذي يعارض بشدة زواج الجنود، والضباط الأمريكيين من نساء يابانيات، ويتبنى وجهة النظر الحكومية في ذلك الشيء، لكنه يتعرف على عارضة أزياء يابانية جميلة يقع في حبها مما يغير قناعاته الشخصية، وهو من إخراج جوشوا لوجان وجيمس جارنر ومارثا سكوت وريد بوتونز.

Last Tango in Paris

فيلم Last Tango in Paris من الأفلام التي لاقت نجاح كبير وهو العمل الذي يدور حول امرأة باريسية شابة تلتقي رجلا أمريكيا غامضا ، وتقوم علاقة بينهما على أساس الجنس وحده بلا أي اعتبارات أخرى ، ويلقي الفيلم الضوء على حياة كل منهما الأخرى وهو إخراج برناردو برتولوتشي وبطولة ماريا شنايدر وهو العمل الذي أثار الجدل مؤخرا رغم مرور سنوات طويلة وذلك ل كشف برناردو مخرج العمل عن أن مشهد أغتصاب ماريا شنايدر بالعمل لم يكن مكتوبا في السيناريو وهو ما دفع وسائل الإعلام لإتهام براندو بالإغتصاب إلا أن المخرج أظهر أن ماريا لم تكن علي علم باستخدام الزبدة في المشهد وليس انه مشهد اغتصاب ليتوقف الغضب الذي طال المخرج وبراندو بعد تصريحات المخرج التي فهمت بالخطأ.

The Freshman

يعتبر فيلم The Freshman وهو من أكثر الأفلام تميزا حيث تدور احداثه حول كلارك كيلوج الذي يترك والدته وزوجته الناشطة في مجال البيئة من أجل الذهاب إلى نيويورك لدراسة السينما، وهو الشاب الذي يتعرض لسرقة كافة متعلقاته وتبدأ رحلته وهو العمل الذي قام بإخراجه أندرو بيرجمان ومن بطولة برونو كيربي وأندريا ميلر وفرانك والي.

The Score

يعتبر فيلم The Score أخر أعمال براندو حيث يظهر بالعمل بوزن زائد وشكل مختلف تماما عن الشكل الذي احبه فيه الجمهور وهو من بطولة روبرت دى نيرو إدوراد نورتون، وتدور أحداثه حول نيك ويلز، وهو لص محترف يقرر أن يعتزل عالم الجريمة للأبد بعد أن كاد يقع فى قبضة الواجبة خلال العملية الأخيرة، ولكن سرعان ما يأتى شريكه ومدير أعماله ماكس بعرضٍ لا يمكنه رفضه، حيث يتم اكتشاف صولجان فرنسى تاريخى لا يقدر بثمن أثناء تهريبه داخل البلاد





المصدر : مصر ناين