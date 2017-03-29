اصدر ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بموانى الهيئة استعدادا لبدء موسم عمرة رجب حيث يشهد ميناء نويبع اليوم مغادرة العبارة ايلة و على متنها 249 معتمر و 5 باص “أول أفواج عمرة رجب” كما يستعد ميناء سفاجا لبدء موسم العمرة يوم السبت القادم لأولى رحلات العمرة على متن العبارة محبة على الخط الملاحى سفاجا / ينبع.

و شدد اللواء هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر فى بيان له على مديرى الموانى بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء اجراءات السفر و الوصول للركاب و زيادة أعداد السنةلين بالجوازات و اصطحاب ضابط جوازات على العبارة لسرعة إنهاء إجراءات الرجوع على العبارة قبل الوصول إلى الميناء لسرعة مغادرتهم للميناء و كذلك إنهاء تراخيص السيارات المصاحبة لهم .

و التأكيد على الوكلاء الملاحيين و السياحيين على ضرورة تأكيد الحجز على رحلات العبارات و عدم وصولهم إلى الميناء إلا قبل السفر بـ 4 ساعات فقط لمنع التكدس أمام الميناء و كذا إدراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر و رحلة العبارة مع تواجد مشبه ين عنهم مع إدارة الميناء لسرعة حل أى مشكلة فى حينه و تم نشر خط ساخن عليهم لسرعة التواصل مع الهيئة.

على جانب اخر تم إلزام شركات العبارات السنةلة بالموانى بقام بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج بمدينة سفاجا و قرية الحجاج الخاصة بميناء نويبع و التأكيد على التزام العبارات بالإعداد المسموح بها مع الالتزام بكافة اجراءات السلامة البحرية .

وأاشار يوسف إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور محافظة البحر الأحمر و محافظة جنوب سيناء بتوجيه باصات الركاب الى قرى الحجاج و ليس أمام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا السنةلة بالموانى بتوفير باصات لنقل الركاب إلى محافظتهم.

كما تم تكثيف إعداد الحمالين لخدمة الركاب و مشوفتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب و عدم السماح بدخولهم إلى الميناء إلا ساعة دخول العبارات للموانى و لمن يحمل تصريح فقط وتم إلغاء اجازات السنةلين القائمين بخدمة الركاب و تكثيف العمل بصالات السفر و تواجدهم على مدار 24 ساعة فى حالة وجود عبارات على الأرصفة .

و تم التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الأولية و التأكيد على ضرورة تواجد سيارة إسعاف مجهزة بالإسعافات الأولية بجوار العبارات أثناء صعود الركاب لخدمة الركاب و نقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة و تزويد الصالات بكافة الاسعافات الأولية .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير النقل لتوفير كافة سبل الراحة لخدمة الركاب و الالتزام باجراءات التفتيش البحرى .

المصدر : مصر ناين