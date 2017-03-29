طوارىء بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة
اصدر ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بموانى الهيئة استعدادا لبدء موسم عمرة رجب حيث يشهد ميناء نويبع اليوم مغادرة العبارة ايلة و على متنها 249 معتمر و 5 باص “أول أفواج عمرة رجب” كما يستعد ميناء سفاجا لبدء موسم العمرة يوم السبت القادم لأولى رحلات العمرة على متن العبارة محبة على الخط الملاحى سفاجا / ينبع.
و شدد اللواء هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر فى بيان له على مديرى الموانى بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء اجراءات السفر و الوصول للركاب و زيادة أعداد السنةلين بالجوازات و اصطحاب ضابط جوازات على العبارة لسرعة إنهاء إجراءات الرجوع على العبارة قبل الوصول إلى الميناء لسرعة مغادرتهم للميناء و كذلك إنهاء تراخيص السيارات المصاحبة لهم .
و التأكيد على الوكلاء الملاحيين و السياحيين على ضرورة تأكيد الحجز على رحلات العبارات و عدم وصولهم إلى الميناء إلا قبل السفر بـ 4 ساعات فقط لمنع التكدس أمام الميناء و كذا إدراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر و رحلة العبارة مع تواجد مشبه ين عنهم مع إدارة الميناء لسرعة حل أى مشكلة فى حينه و تم نشر خط ساخن عليهم لسرعة التواصل مع الهيئة.
على جانب اخر تم إلزام شركات العبارات السنةلة بالموانى بقام بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج بمدينة سفاجا و قرية الحجاج الخاصة بميناء نويبع و التأكيد على التزام العبارات بالإعداد المسموح بها مع الالتزام بكافة اجراءات السلامة البحرية .
وأاشار يوسف إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور محافظة البحر الأحمر و محافظة جنوب سيناء بتوجيه باصات الركاب الى قرى الحجاج و ليس أمام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا السنةلة بالموانى بتوفير باصات لنقل الركاب إلى محافظتهم.
كما تم تكثيف إعداد الحمالين لخدمة الركاب و مشوفتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب و عدم السماح بدخولهم إلى الميناء إلا ساعة دخول العبارات للموانى و لمن يحمل تصريح فقط وتم إلغاء اجازات السنةلين القائمين بخدمة الركاب و تكثيف العمل بصالات السفر و تواجدهم على مدار 24 ساعة فى حالة وجود عبارات على الأرصفة .
و تم التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الأولية و التأكيد على ضرورة تواجد سيارة إسعاف مجهزة بالإسعافات الأولية بجوار العبارات أثناء صعود الركاب لخدمة الركاب و نقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة و تزويد الصالات بكافة الاسعافات الأولية .
يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير النقل لتوفير كافة سبل الراحة لخدمة الركاب و الالتزام باجراءات التفتيش البحرى .
المصدر : مصر ناين
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