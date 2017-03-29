أشادالباشمهندس محمد شريف المدير السنة للهيئة العربية للطيران المدنى والذى يشارك فى أعمال القمة العربية الـ28 والتى تستضيفها الأردن، بالروح الإيجابية التى عرفتها اجتماعات القمة، وأيضا روح التوافق والإجماع التى عبرت عنها كل الدول العربية المشاركة، ما يعكس إرادة كبيرة لإنجاح هذه القمة.

واصدر مدير سنة الهيئة، فى تصريح، أن تحضيرات القمة العربية الـ28، كشفت على جدول أعمالها أعدادا من البنود، التى تتعلق بمجمل القضايا العربية، وفى مقدمتها ملف القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع فى ليبيا، واليمن، وملف اللاجئين وغيرها من القضايا العربية.

وتوقع محمد شريف الآن تعرف هذه القمة، التى تبدأ فعاليات على مستوى ملوك ورؤساء الدول اليوم، نجاحا كبيرا وأن تتوج بقرارات مهمة.

يذكر أنه تمت إشادة، خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالأردن، بالجهود التى تقدمها المنظمات العربية المتخصصة ومنها الهيئة العربية للطيران المنى لتعزيز العمل العربى المشترك من خلال أنشطتها وبرامجها، انسجاما مع توجهات كلية الدول العربية وطموحات الدول الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العربية للطيران المدنى، هى منظمة عربية متخصصة شوفة لكلية الدول العربية، يوجد مقرها بالعاصمة المغربية الرباط، وهى تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال الطيران المدنى وتطويره.

المصدر : مصر ناين