تمكنت مباحث مركز السادات بمديرية تأمين المنوفية من ضبط 7 عاطلين هاربين من 16 حكما قضائيا، فى حملة تأمينية بمركز السادات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير تأمين المنوفية، إخطاراً من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن العقيد عبد الرحمن محمد رئيس الكشف الجنائى بالسادات، الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز السادات،من ضبط ك”ل من ح. ع” ومقيم بمحافظة الجيزة ومطلوب للتنفيذ علية فى 5 قضايا إيصالات بإجمالى أحكام 12 سنةا.

وتم ضبط “ن. أ” ومقيم مركز السادات ومطلوب للتنفيذ علية فى 2 قضية بإجمالى أحكام 5 أشهر، “هـ. ع” ومقيم سوهاج مطلوب للتنفيذ علية فى القضايا الآتية قضية “مخدرات” الحكم حبس فى قضية “ضرب” الحكم حبس شهر وقضية “شروع فى سرقة” الحكم حبس شهر، “م. ا” ومقيم مركز فايد الإسماعيلية مطلوب للتنفيذ علية فى 2 قضية تبديد بإجمالى أحكام 3 أسابيع، “ر . م” ومقيم مركز السادات مطلوب للتنفيذ علية فى قضايا “تبوير” الحكم حبس سنةا وقضية “تبديد” الحكم حبس 6 أشهر.

كما تم ضبط “أ. ع” ومقيم مركز أشمون مطلوب للتنفيذ عليه فى قضية مبان، و”م. ح” مقيم مركز السادات مطلوب للتنفيذ عليه فى قضية “ضرب” حبس 3 أشهر تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.