تعتزم رئيسة كوريا الجنوبية المخلوعة بارك كون هيه حضور جلسة الاستجواب التى ستعقدها محكمة سول المركزية صباح بكره الخميس للتقرير بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتاصدر فى حقها أم لا.

واصدر ت محكمة سول المركزية والنيابة السنةة، اليوم الأربعاء، إن المحامين الموكلين بالدفاع عن الرئيسة السابقة بارك أبلغوا النيابة السنةة بنيتها حضور جلسة الاستجواب المقرر انعقادها فى الساعة 10:30 صباح يوم الخميس.

وأشارت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إلى أن قرار الرئيسة السابقة بارك لحضور جلسة الاستجواب جاء انطلاقا من اعتقادها بأن ذلك سيسهم فى تجنب اعتاصدر ها.

وتعتبر الرئيسة السابقة بارك أول رئيس كورى جنوبى سابق يخضع لجلسة استجواب تعقدها المحكمة للتقرير بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتاصدر فى حقه أم لا. ومن المتوقع أن تشهد جلسة الاستجواب معركة قضائية شرسة بين النيابة السنةة ومحامى الرئيسة السابقة بارك.

كما من المتوقع أن يدعى محامو الرئيسة السابقة بارك الذين ينفون جميع التهم الموجهة إليها أن توجيه النيابة السنةة التهم إلى الرئيسة السابقة بارك هو أمر غير عادل، ولا يكون مسوغا لاعتاصدر ها.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارا بشأن ما إذا كانت ستقبل طلبا مقدما من النيابة السنةة لاستصدار مذكرة اعتاصدر فى حق الرئيسة السابقة أم لا فجر يوم 31 مارس الجارى.

المصدر : مصر ناين