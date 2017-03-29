يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد تخلى أخيرا عن هاتفه “الأندرويد” القديم وغير المؤمن، وحصل على جهاز آيفون جديد.

وبحسب ما ذكر موقع The verge، فإن مدير السوشيال ميديا بالبيت الأبيض دان سكافينو، نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مساء أمس، الثلاثاء، اصدر فيها إن ترامب تحول إلى جهاز آيفون، وأنه كان يستخدمه على مدار الأسبوعين الماضيين، وأكد أن رسائل تويتر التى ظهرت على أنها قادمة من جهاز آيفون كانت من الرئيس نفسه.

كان مستخدمو تويتر، قد لاحظوا أن تغريدات ترامب ظهرت على أنها مرسلة من جهاز آيفون خلال الفترة الأخيرة، لكن لم يتضح ما إذا كان الرئيس قد كتبها بنفسه، أم أنها صادرة من السنةلين معه.

وتعرض ترامب لانتقادات فى الماضى لاستخدامه جهاز قديم وغير مؤمن يعمل بنظام أندرويد، فى الوقت الذى يشغل فيه أرفع منصب فى البلاد.

المصدر : مصر ناين