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إيهاب جلال لـ سوبر كورة نانا بوكو أفضل من فراودة

منوعات
إيهاب جلال لـ سوبر كورة نانا بوكو أفضل من فراودة
بعدما نجح فى منافسة قطبى الكرة المصرية “الأهلى والزمالك”، وتحول معه الفريق الفيومى من أحد فرق الفى منتصف ، لمنافس حقيقى على البطولات المحلية، قام بفتح إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة قلبه لـ “سوبر كورة”، وتحدث فى كل الاتجاهات..

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حوار إيهاب جلال .. سوبر كورة
حوار إيهاب جلال .. سوبر كورة
 



المصدر : مصر ناين

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