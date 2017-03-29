بعدما نجح فى منافسة قطبى الكرة المصرية “الأهلى والزمالك”، وتحول معه الفريق الفيومى من أحد فرق الفى منتصف ، لمنافس حقيقى على البطولات المحلية، قام بفتح إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة قلبه لـ “سوبر كورة”، وتحدث فى كل الاتجاهات..

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حوار إيهاب جلال .. سوبر كورة





المصدر : مصر ناين