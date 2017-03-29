تمكن الضابط بإدارة الكشف الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم ثان السنةرية بمديرية تأمين الإسكندرية، من ضبط كلاً من ” ك. م”- 31 سنة حاصل على دبلوم صنايع، و” ه. م”- 22 سنة بدون عمل، مقيمان إمبابة –محافظة الجيزة ” بحوزتهما 5 قطع لمخدر الحشيش” تزن حوالى 500 جرام تقريباً وهاتف محمول مبلغ 190 جنيهًا أثناء استقلالهما السيارة رقم س ج ر مصر “قيادة الأول “

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط، بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، والسيارة فى عملية الترويج، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان السنةرية وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم واجبة أول الرمل من ضبط “م. م”- 29سنة حلاق مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم واجبة ثان الرمل ” مخدرات ” غيابياً بالسجن المـؤبـد، وجارى التنفيذ عليه

كما قام ضباط قسم واجبة البيئة والمسطحات المائية بحمله بدائرة قسمى محرم بك وأول السنةرية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية أسفرت عن تنفيذ أعداد “12 ” قرارات إزالة على حرم ترعة المحمودية دائرة قسم واجبة محرم بك عبارة عن { أسوار – أكشاك – كتل خرسانية }

كما تمت إزالة كافة التعديات على مساحة ” 15 ” فدان ببحيرة مريوط دائرة قسم أول السنةرية وقام بفتح عدة قام بفتحات لإعادة المياه بحوض الـ 5000 فدان ببحيرة مريوط، وولم يحدث ما يخل بالتأمين السنة

كما أعدت مديرية تأمين الإسكندرية، حملة تأمينية مكبرة بشارع الهانوفيل دائرة قسم واجبة الدخيلة، تحت إشراف نائب المدير لقطاع غرب وبرئاسة مساعد الفرقة ” د ” شارك فيها إدارات وأقسام المديرية أسفرت عن إزالة 17 حالة إشغال طريق متصنف ة، و23 مخالفة غيابية، و13 حالة ونش، و6 سحب تراخيص.

المصدر : مصر ناين