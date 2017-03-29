اصدر ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصرجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف يوسف فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 75 راكب و51 شاحنة و5 سيارة كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 315 راكب و14 شاحنة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 36 شاحنة و6 راكب، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة محبة وعلى متنها 331 راكب و14 شاحنة و4 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة والسفينة غزالة وعلى متنها 19 شاحنة و4 راكب فيما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 راكب و84 شاحنة و13 سيارة.

وأظهر المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة سينا وعلى متنها 245 راكب و14 براد و3 تريلا و4 سيارة و2 باص جيت، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 258 راكب و7 براد و7 تريلا و1 سيارة فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 492 راكب و30 براد و12 تريلا و1 سيارة.

المصدر : مصر ناين