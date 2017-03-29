ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية، بإشراف العميد احمد الخواجة مدير الإدارة، 8400 عبوة بسكويت غير صالح للاستهلاك و600كيلو زبيب غير صالح للاستهلاك الآدمى، فى حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير تأمين الغربية، إخطارا من العميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط “محمد ع ع” المدير المسئول عن مخبز بلدى بقرية الدلجمون – كفر الزيات ملك “مصطفى ا ا” لقيامه بالتلاعب فى كميه الدقيق المنصرفه للمخبز، والاستيلاء على 1187 جوال دقيق فى المحضر رقم 17 أحوال الإدارة.

وضبط “محمد م ا” صاحب مخبز بلدى بقرية الدلجمون – كفر الزيات لتلاعبه فى كميه الدقيق المنصرفه للمخبز، والاستيلاء على 49 جوال دقيق فى المحضر رقم 18 أحوال الإدارة.

كما ضبط “عبد الرحمن ح ع” 22سنة المدير المسئول عن مخبز افرنجى بشارع الحكمة أول طنطا ملك السيد السيد محمد عبد المنعم بحوزته 160 لتر سولار مدعم من قبل الدوله فى المحضر رقم 10430 جنح قسم اول طنطا 2017.

وتم ضبط “محمد ا م” 33سنة المدير المسئول عن مخبز ببندر كفر الزيات – ملك “أيمن ش” بحوزته 34 عبوة زيت طسنة تموينى مدعم فى المحضر رقم 19314 جنح مركز كفر الزيات 2017

وضبط السيد ا ا – 55سنة صاحب مصنع بسكويت بانورما ببندر بسيون وبحوزته 8400عبوة بسكويت غير صالح للاستهلاك وطن ونصف دقيق فاخر بدون فواتير تدل على مصدره فى المحضر رقم5841 جنح مركز بسيون 2017

كما أسفرت الحملات عن ضبط م م 29سنة صاحب مصنع زبيب بقريه طوخ مزيد – مركز السنطة وبحوزته 600كيلو زبيب غير صالح للاستهلاك الأدمى فى المحضر رقم 10527 جنح مركز السنطة 2017

كما تم ضبط مجدى م م – 53سنة صاحب مستودع لبيع الاسمنت بشارع حسن شحاته – اول طنطا – وبحوزته 100 شيكاره اسمنت بدون فواتير تدل على مصدره فى المحضر رقم 10429 جنح قسم اول طنطا 2017 .

وضبط عبدالمقصود م ا – 65سنة صاحب مستودع لبيع الاسمنت بقرية مسجد وصيف – مركز زفتى وبحوزته 60شيكارة بدون فواتير تدل على مصدره فى المحضر رقم 7570 جنح مركز زفتى 2017

كما تم ضبط خالد ع م 42سنة صاحب مخزن منظفات بقريه ميت حبيش البحريه – مقيم بقريه السملاويه – مركز زفتى وبحوزته 130جوال منظفات صناعية وزن الجوال 25كيلو بدون بيانات توضح تاريخ الانتاج ومده الصلاحيه فى المحضر رقم 10726 جنح مركز طنطا 2017، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة السنةة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين