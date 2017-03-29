شنت مديرية تأمين الغربية حملة تأمينية، بناءً على توجيهات وزير الداخلية، لإعادة الانضباط، وإحكام السيطرة التأمينية ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

شارك فى الحملة، ضباط إدارة الكشف الجنائى، برئاسة العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع التأمين السنة والتأمين المركزى، وأسفرت عن ضبط 2005 هاربين من أحكام، وتحصيل 108 ألف جنيه غرامات، وضبط 85 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ورخصتى القيادة والتسيير والتصالح فى 444 مخالفة مرورية، وتحصيل 63 ألف جنيه غرامات.

كما تم ضبط 7 قضايا سلاح نارى، و8 قضايا مخدرات، وضبط 30 قطعة سلاح أبيض بأعداد 30 قضية و23 مسجل جنائي و331 قضية مرافق سنةة و62 قضية تموينية متصنف ة، تم إخطار اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية بنتائج الحملة، وباشرت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين