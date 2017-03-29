سجل علماء أمريكيون، رقما قياسيا جديدا فى مساحة الثلوج الشتوية فى القطب الشمالى، التى وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 38 سنةا، وذلك بالمقارنة بالتقارير وصور الأقمار الصناعية الملتقطة فى 1979.

وأكد العلماء بكلية “نيويورك”، أن النتائج المتوصل إليها لم تكن مفاجئة لهم، مرجعين ذلك إلى تسجيل سنة 2016، كأكثر الأعوام سخونة على الكرة الأرضية منذ بدء قياس درجات الحرارة فى سنة 1880.

وأشار العلماء إلى أن الثلوج الشتوية فى القطب الشمالى كانت قد بلغت 14.42 مليون كيلومتر مربع فى 7 مارس الجارى وهى المساحة القصوى لسنة 2017 قبل بدء ذوبان الجليد فى بداية فصل الربيع، موضحين أن نفس الظاهرة سجلت فى القطب الجنوبى، والتى وصلت إلى 2.11 مليون كيلو متر مربع.

المصدر : مصر ناين