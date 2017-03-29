أكد على كمال عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعه الالجماعه الارهابيه المسلمين المتهمن في القضية المعروفة باقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد مرسى و25 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة الالجماعة الأرهابية ، أنهم تقدموا بطلب لاتخاذ إجراءات رد المحكمة التى تنظر القضية.

وأشار إلى أن جلسة اليوم من المفترض طبقا للقانون أن يصدر خلالها قرار بوقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب رد المحكمة الذى تقدم به الدفاع.

وكانت هيئة المحكمة أجلت نظر القضية بالجلسة السابقه لتقديم هيئة الدفاع عن محمد البلتاجى طلب باتخاذ إجراءات رد لهيئة المحكمة.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع المرشد السنة لجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية ونائبه رشاد البيومى، ومحى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الالجماعة الأرهابية ى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

المصدر : مصر ناين