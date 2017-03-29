(رويترز)

اصدر وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوجلو اليوم الأربعاء، إنه سيكشف مع نظيره الأمريكى ريكس تيلرسون سوريا وترحيل رجل الدين التركى قام بفتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة والذى يُلقى باللوم عليه فى “محاولة الانقلاب” فى يوليو الماضى عندما يزور تيلرسون أنقرة الأسبوع الجاري.

وأضاف فى فى المقابل ة مع قناة (تي.أر.تى خبر) أيضا إنه سيتم كشف القبض على مسؤول تنفيذى ببنك خلق الحكومى التركى فى نيويورك بتهم تتعلق بخرق العقوبات الأمريكية على إيران.

المصدر : مصر ناين