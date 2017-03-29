صرح الدكتور أحمد الدسوقي باحث بمحمية الدبابية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تم إطلاق 19 صقر فى سماء المدينة، بعد ضبطها داخل أحد القطارات مع أحد المواطنين بالمخالفة للقانون بمحافظة قنا.

وأضاف الدكتور أحمد الدسوقي فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن ذلك الإجراء أمر متبع داخل المحميات بمختلف أنحاء مصر، حيث أن الطيور التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون، يتم تسلمها من قبل باحثى محمية الدبابية للقيام برعايتها وتقديم الأطعمة والمياة لها قبيل إطلاقها في السماء.

وأظهر الباحث بمحمية الدبابية بمدينة إسنا، أن عملية إطلاق الصقور الـ19 تمت بصورة ناجحة للغاية، وذلك من داخل المحمية فى وجود لجنة من باحثى المحمية والطب البيطرى ومجلس قروى الشغب بعد الاطمئنان على صحة الصقور وإطسنةها وسقايتها.

إطلاق 19 صقر في سماء الأقصر من محمية الدبابية بعد ضبطها في أحد القطارات بقنا



الباحثون بالمحمية يجهزون الصقور لإطلاقها في السماء



أحد الصقور التي تم إطلاقها من محمية الدبابية



جانب من فحص الصقور قبيل إطلاقها بسماء الاقصر



أحد الباحثين بالمحمية خلال إطلاق الصقور

المصدر : مصر ناين