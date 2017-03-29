تم التوصل فى وقت متأخر، أمس الثلاثاء إلى اتفاق لإخلاء اربع بلدات محاصرة منذ أكثر من سنةين فى سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأظهر المرصد انه سيسمح لسكان الزبدانى ومضايا المحاصرتين من قوات النظام فى ريف دمشق بالخروج منهما، فى فى المقابل إجلاء سكان الفوعة وكفريا الموالتين للنظام والمحاصرتين من فصائل مقاتلة فى محافظة إدلب (شمال غرب).

واصدر مدير المرصد رامى عبد الرحمن إنه تم التوصل إلى الأستقرار بمبادرة من إيران الحليف الرئيسى لسوريا وقطر التى تدعم المعارضة، مشيرا إلى أن “الجهاديين” فى شمال غرب إدلب وقعوا الأستقرار .

واصدر عبد الرحمن إن “عمليات الإجلاء لن تبدأ قبل 4 أبريل. كما سيبدأ تطبيق وقف لإطلاق اللهيب هذا الليل”، مشيرا إلى هدوء على الأرض.

وكانت الامم المتحدة نددت مرارا بعدم وصول المساعدات إلى هذه المناطق، وحذرت فى فبراير من أن نحو 60 الف شخص فى وضع خطير.

وبدأت ايران تدخلها فى النزاع السورى فى مارس 2011، بينما تقدم قطر والسعودية دعما كبيرا لقوات المعارضة وأوقع النزاع الذى دخل سنةه السابع أكثر من 320 ألف قتيل.

المصدر : مصر ناين