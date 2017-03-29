ينطلق اليوم الأربعاء 29 مارس مهرجان الشوارع الخلفية بالإسكندرية، الذى تنظمه المؤسسة الدولية للإبداع والتدريب (I-act) بتقديم 4 عروض مسرحية تبدأ من الساعة الخامسة بالعرض الألمانى “الأحلام الراقصة” إخراج أن لينسيل ورينير هوفمان بوكالة بهنا الإسكندرية، وفى الساعة السادسة والنصف سيعرض العرض البرتغالى “الراعى” للمخرج جوا بابلو سانتوس بنفس المكان.

أما فى الساعة السابعة فسيكون هناك عرض مسرحى سويسرى بعنوان “اتنين 2” بمركز الجزويت الثقافى وفى الساعة الثامنة سيكون جمهور المهرجان على موعد مع فرقة كوبنهاجن درامز من الدنمارك.

المهرجان يقدم فى دورته الجديدة فنون السيرك والمسرح والموسيقى المعاصرة فى الإسكندرية، وذلك على مدار أربعة أيام فى الفترة من 29 مارس إلى 1 إبريل 2017.

المهرجان يطلق عليه عنوان «مشروع البهجة»؛ حيث تهدف فاعلياته، التى يبلغ أعدادها ستة عشر فاعلية، إلى بعث روح البهجة بالجمهور السكندرى فى أماكن عرض غير تقليدية عبر أنحاء المدينة، بما فيها المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، ووكالة بهنا، ومركز الجيزويت الثقافى.

ومن أهم أهداف مهرجان الشوارع الخلفية هو ربط الجماهير السكندرية بالفنون التعبيرية، وخلق ساحة حوار بين الفنانين عبر الدول. يتعاون هذا المهرجان مع مؤسسات ثقافية وتعليمية فى مصر، منها المجلس الثقافى البريطانى، والمؤسسة الثقافية السويسرية (بروهيلفتسيا)، والمعهد الدنماركى المصرى للحوار (ديدي)، والمعهد السويدى بالإسكندرية، ومعهد جوته، والمعهد الفرنسى فى مصر، ومؤسسة اليابان، والملتقى الثقافى النمساوى، ومعهد بالاشى (مكتب المستشار الثقافى المجرى)، ومهرجان دى-كاف، ومركز الجزويت الثقافى، ومركز التدريب المسرحى العربى ببيروت وغيرها.

المصدر : مصر ناين